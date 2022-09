News von Trading-Treff.de Rücklauf im DAX wieder an die Jahrestiefs: Stimmung bleibt angespannt am Aktienmarkt und bringt erneut einen Minustag zutage. Aufschläge der Wochenmitte im DAX wieder abgebaut Der Mittwoch hielt im DAX ein Reversal bereit, der ihn nach neuen Jahrestiefs am Vormittag wieder über die 12.000 Punkte-Marke brachte. Als Schlusskurs war dabei genau die Unterstützung von Montag sowie Dienstag erreicht worden. Soweit galt dies "nur" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...