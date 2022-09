Bern (ots) -Ein personalisiertes Coaching, ein Chatbot, ein "Counter" sowie fundierte Informationen zum Tabak- und Nikotinkonsum und wie man sich davon am besten befreit: All dies und Vieles mehr steht Raucherinnen und Rauchern in der Schweiz seit Kurzem auf der neuen innovativen nationalen Rauchstopp-Plattform Stopsmoking.ch zur Verfügung. Die Plattform wird durch den Tabakpräventionsfonds TPF des Bundes finanziert.Die meisten Menschen hören allein mit dem Rauchen auf. Darum ist es wichtig, dass sie schnell verlässliche Informationen und Instrumente finden, die ihnen auch wirklich dabei helfen. Stopsmoking (http://www.stopsmoking.ch).ch richtet sich als nationale Plattform an Raucherinnen und Raucher in der Schweiz, die auf der Suche nach fundierten Informationen sind. Sie unterstützt Aufhörwillige bei ihren Bemühungen, mit dem Rauchen aufzuhören.Professionelle AngeboteStopsmoking.ch bietet Aufhörwilligen neben interaktiven Elementen eine Vielzahl an Informationen und Adressen zu spezialisierten Beratungsangeboten, wie zu professionellen Berater:innen in den Kantonen. Es stehen auch Hilfestellungen für Angehörige, die nahestehende Personen beim Rauchstopp unterstützen wollen, bereit. Sämtliche Inhalte der Webseite werden von Fachleuten verfasst und überprüft sowie regelmässig aktualisiert. Die Plattform wird stetig weiterentwickelt und mit neuen Inhalten versehen.Interaktive ToolsUm mit dem Rauchen aufzuhören, bietet die Plattform Tipps und Tricks in Form interaktiver Tools: So gibt es unter anderem Chatbots, mithilfe derer Konsumenten und Konsumentinnen ihrem Rauchverhalten auf den Grund gehen können, eine Beitragssektion, wo Benutzer und Benutzerinnen ihre Erfahrung mit anderen teilen können sowie einen Counter, welcher die erzielten Erfolge beim Rauchstopp aufzeigt.Ausserdem können die Nutzer und Nutzerinnen sich für den Newsletter registrieren, einen automatisierten Coach-Service abonnieren und die App Stop-Tabak auf dem Smartphone installieren, um ihrem Aufhörversuch zum Erfolg zu verhelfen.Die Stopsmoking-Plattform arbeitet auch mit der nationalen Rauchstopplinie zusammen und ermöglicht einen direkten Zugang zur Telefonnummer der Linie:Das komplette Angebot von Stopsmoking ist in drei Landessprachen (d, f, i) mit identischen Inhalten verfügbar unter www.stop-tabac.ch (Französisch) sowie www.stop-tabacco.ch (Italienisch).Die Plattform Stopsmoking wird durch die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz im Auftrag des Tabakpräventionsfonds TPF betriebenPressekontakt:Bei allfälligen Fragen und für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:Nicolas Michel, Projektmanager Stopsmokingnicolas.michel@at-schweiz.ch / Tel. 031 599 10 20oder info@stopsmoking.chOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058010/100895799