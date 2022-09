DJ PTA-Adhoc: Henri Broen Holding N.V.: Gesellschaft konkretisiert Börsenpläne und meldet Jahresergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Eindhoven (pta005/30.09.2022/06:30) - Die Henri Broen Holding N.V. wird am 6. Oktober 2022 ein Listing im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf durchführen und im Vorfeld eine Privatplatzierung (Family & Friends Runde) abschließen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr per 31. Mai 2022 erzielte die Holding einen Gewinn in Höhe von 1.229.295 EUR, welcher durch den Verkauf von Immobilienprojekten entstand.

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Henri Broen Holding N.V. starkes Wachstum in der Immobilienprojektentwicklung in Deutschland und in Marokko (Markteintritt) sowie im Bereich Construction (nachhaltige und vollautomatisierte Formung von Leichtstahlprofilen für den Innenausbau). Die größte Wachstumsdynamik innerhalb der Gruppe sollte von dem neu gegründeten Investmentarm, der Henri Broen Investments B.V., ausgehen.

Henri Broen Investments B.V. fokussiert sich auf neue Technologien im Web3.0. In wenigen Wochen geht die proprietäre NFT-Bezahllösung "HenriPay" live. Mit "HenriPay" können Kunden (nach Kenntnis der Emittentin erstmals in Europa) NFTs mit herkömmlichen Bezahlmethoden wie Kreditkarte, Klarna oder Giropay erwerben. Die Gesellschaft erwartet den raschen Gewinn bedeutender Marktanteile.

(Ende)

Aussender: Henri Broen Holding N.V. Adresse: Croy 7C, 5653 LC Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Carsten Mainitz Tel.: +491791453975 E-Mail: mainitz@hbroen.com Website: hbroen.com

ISIN(s): NL0015000NA2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1664512200458 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2022 00:30 ET (04:30 GMT)