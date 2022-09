Willis konnte eine Werbung für ein russisches Telekommunikationsunternehmen filmen, ohne jemals am Set gewesen zu sein. Bruce Willis ist der erste Hollywood-Star, der die Rechte an seinem "digitalen Zwilling" verkauft hat, wie der Telegraph berichtet. Das Deepfake-Unternehmen Namens Deepcake hat diese gekauft und den digitalen Bruce Willis in einer Werbung eines russischen Telekommunikationsunternehmens ...

