The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.09.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2022



ISIN Name

DE000DK0EW06 DEKA IHS SERIE 7544

DE000A1RE1W1 DEUT.BOERSE MTN 12/22

CH0194958986 SVENSK.HDLSB. 12-22 MTN

XS1689593389 OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTN

XS1681855539 HSBC HLDGS 17/23 FLR MTN

XS1694774420 BK NOVA SCOT. 17/22 FLR

XS2252211979 SVENSK EXPOR 20/22 MTN

XS1889053150 EUR. BK REC.DEV.18/22 MTN

DE000A184WN9 UC-HVB 16/22 MTN

DE000LB1M1S4 LBBW GM-FLOATER 18/22

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de