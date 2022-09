Für die Energiewende sind sie ein ganz wichtiger Baustein. Weltweit ist bei dieser Branche in den kommenden Jahren von einem starken Wachstum auszugehen: Offshore-Windkraftanlagen. Doch wie der Name schon sagt, werden Offshore-Windparks auf hoher See errichtet. Zur Verbindung mit dem Stromnetz auf dem Festland kommt ein unverzichtbarer Player ins Spiel. Das Unternehmen zählt zu den geheimen Gewinnern der Energiewende und steht vor wachstumsstarken Jahren. Die Verhandlungsposition, in der sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...