Der Verwaltungsrat von TraWell Co S.p.A. (Euronext Growth Italia, Ticker: TWL), welcher gestern Nachmittag tagte, hat den konsolidierten Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022 genehmigt, aus dem hervorgeht, dass die Ausgaben von Passagieren in Flughäfen sehr hoch sind.

Die Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 folgende Ergebnisse:

EINNAHMEN in Höhe von 10,9 Mio. EUR, ein Anstieg um 3,7 Mio. Euro (+ 52%);

EBITDA in Höhe von 2,0 Mio. EUR, ein Anstieg um 2,2 Mio. EUR;

NETTOGEWINN in Höhe von 2,0 Mio. EUR, ein Anstieg um 2,6 Mio. EUR.

Die Einnahmen von 10,9 Mio. EUR (+ 52%) zeigen eine starke Verbesserung der Ausgabensituation gegenüber dem Jahr 2021.

Die Analyse der Einnahmen der Gruppe nach geografischen Gebieten zeigt eine ideale internationale Diversifizierung im ersten Halbjahr 2022 auf, wobei Nord- und Südamerika mit ca. 50 der Einnahmen den wichtigsten Markt der Gruppe darstellen, Europa mit 28 den zweitwichtigsten Markt und Asien mit ca. 22 der Einnahmen.

Rudolph Gentile, President und CEO von TraWell Group: "Die Nachfrage ist hoch, und die Branche erholt sich mit dem Abklingen der pandemiebedingten Probleme. Die Gruppe profitiert von der Erholung des Luftfahrtverkehrs, wie der Anstieg der Einnahmen im Vergleich zu 2021 zeigt. Darauf aufbauend hat das Management die Grundlage für die in den letzten Monaten umgesetzten operativen Verbesserungen geschaffen, die zu einem EBITDA von 2,0 Mio. EUR und einem Nettoergebnis (nach Steuern) von 2,0 Mio. EUR führen.

Gentile weiter: "Wir arbeiten an der Wiedereröffnung strategischer Verkaufsstellen, die von dem reduzierten Wettbewerb profitieren, was sich in der Qualität und Quantität der Konzessionsausschreibungen zeigt, an denen die Gruppe teilnimmt."

Gentile bekräftigte die Präsentation des Geschäftsplans TraWell 2027" vor Investoren auf der Konferenz NextGems 2022, die am 18. und 19. Oktober in Mailand stattfand.

Über TraWell Co

TraWell Co ist als börsennotiertes Flughafendienstleistungsunternehmen, das weltweit 137 Shops in 39 Flughäfen betreibt, einzigartig positioniert. Die Gruppe ermöglicht Anlegern ein Engagement im Luftverkehrs- und Einzelhandelssektor mit hohem CAGR, wie die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 zeigen. TraWell Co ist an der Euronext Growth Italia notiert, Ticker: TWL.

