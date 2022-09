Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat es gestern nicht geschafft an die leichten Gewinne vom Mittwoch anzuknüpfen. Ganz im Gegenteil - der DAX war von Anfang an unter Druck. Am Ende ging er 1,7 Prozent tiefer bei 11.975 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Deutsche Bank Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich seit Februar in einem intakten Abwärtstrend. Zuletzt gab es eine kurze Erholungsrallye, die allerdings schon wieder beendet scheint. Aus technischer Sicht sind aktuell die Bären im Vorteil. Im Fokus steht zunächst eine bestimmte technische Marke. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1