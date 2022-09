Wir erhalten regelmäßig per Mail oder Telefon Anfragen zu Uniper, mit im Grunde zwei entscheidenden Fragen - was tun, wenn man die Aktie hat? Und: Gibt es mit dem Einstieg des Staates Kurschancen? Die simple Antworten: Verkaufen und nein.



Das lässt sich per Dreisatz leicht erklären. Der Staat übernimmt bekanntlich 99 %. Der 1%-Anteil, der aktuell an der Börse notiert ist, wird monmentan mit knapp 1,5 Mrd. € bewertet. Im Umkehrschluss würde das post-Staatseinstieg einer Bewertung um 100 Mrd. € entsprechen. Der historische Höchstwert in "guten Zeiten" lag bei knapp 15,4 Mrd. €. Deutschlands Gashändler Nr. 1 ist eine Zombie-Aktie.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





UNIPER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de