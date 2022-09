DJ ABB trennt sich von restlicher Beteiligung an Hitachi Energy

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Technologiekonzern ABB trennt sich von seiner restlichen Beteiligung an Hitachi Energy und erwartet daraus einen Milliardenerlös. Der Anteil von 19,9 Prozent am Joint Venture wird an Hitachi Ltd verkauft, wie die ABB Ltd mitteilte. Das Gemeinschaftsunternehmen, an dem Hitachi 80,1 Prozent hält, ging 2020 aus der Stromnetzsparte des Züricher Konzerns hervor.

Hitachi habe nun seine Kaufoption ausgeübt, die im Dezember 2018 zwischen den Parteien vereinbart worden war, so ABB weiter. Der festgesetzte Wert für die Ausübung der Kaufoption belaufe sich auf 1,679 Milliarden US-Dollar. ABB erwarte keine wesentlichen Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf. Den erwarteten Mittelzufluss bezifferte der Konzern auf rund 1,425 Milliarden US-Dollar.

ABB werde Hitachi Energy zudem weiterhin Übergangsdienstleistungen bereitstellen, um dem Unternehmen eine vollständige Entkopplung von den ABB-Systemen zu ermöglichen.

