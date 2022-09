Der DAX könnte sich zum Monatsende nochmals ein Stück weit von der 12.000-Punkte-Marke entfernen. Der Broker IG jedenfalls taxiert den deutschen Leitindex am Freitag 30 Minuten vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 11.940 Punkte. Das Ringen um die psychologisch wichtige Marke geht aber wohl den dritten Tag in Folge weiter. An den US-Börsen sind die Aktienkurse am Vortag weiter unter Druck geraten. Konjunktursorgen ließen den S&P 500 auf den niedrigsten Stand im laufenden Börsenjahr abrutschen. ...

