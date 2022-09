Zusammenarbeit mit Yubico bei einem exklusiven Angebot, um endgültig mit Phishing-Angriffen Schluss zu machen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, kündigte heute ein neues Angebot an, das physische Sicherheitsschlüssel zur zugänglichsten und wirtschaftlichsten Lösung für Kunden macht, um ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter besser zu schützen. Cloudflare-Kunden können die Sicherheitsschlüssel von Yubico, die führenden Hardware-Sicherheitsschlüssel und die sicherste Form der Phishing-resistenten Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu einem exklusiven Preis erwerben, der "gut für das Internet" ist.

Ein Zero Trust-Sicherheitsmodell bedeutet, dass standardmäßig niemandem vertraut wird, unabhängig davon, ob sich die betreffende Person innerhalb oder außerhalb eines Unternehmensnetzwerks befindet. Daher müssen alle, die versuchen, auf die Ressourcen des Unternehmensnetzwerks zuzugreifen, überprüft werden, und zwar auch hinsichtlich Standort, bekannten Geräten und Passwörtern. Heute stellen Hardware-Sicherheitsschlüssel eine zusätzliche Schutzebene und eine MFA-Methode dar, die sich als phishing-resistent erwiesen hat.

Cloudflare-Kunden können über ihr Cloudflare-Dashboard ein Angebot für die Security Key Series von Yubico zu stark reduzierten Preisen nur 10 US-Dollar in Anspruch nehmen. Größere Unternehmen, die Cloudflare nutzen und ein mehrjähriges YubiEnterprise-Abonnement für YubiKeys erwerben, erhalten einen Rabatt von 50 auf das erste Jahr eines 3+-Jahres-Abonnements. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Erwerb, die Aktivierung und die Authentifizierung mit Sicherheitsschlüsseln für Unternehmen jeder Größe einfach und nahtlos zu gestalten.

Im Juli verhinderte Cloudflare eine Sicherheitsverletzung durch einen SMS-Phishing-Angriff, der auf mehr als 130 Unternehmen abzielte. Dies gelang durch den Einsatz von Cloudflare Zero Trust in Verbindung mit YubiKeys. Physische Sicherheitsschlüssel verstärken die Barriere gegen Angriffe und arbeiten in Verbindung mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie DNS-Filterung, Browser-Isolierung, Cloud-E-Mail-Sicherheit und mehr, bei denen ein Angreifer jedes Signal manipulieren müsste.

"Wir fragen uns ständig, was wir noch tun können, um unseren Kunden und dem Internet im Allgemeinen die bestmögliche Sicherheit zu bieten. Angesichts der zunehmenden Phishing-Angriffe bedeutet dies, dass wir zur Demokratisierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen beitragen, die das Cloudflare Zero Trust-Erlebnis abrunden. Wir haben dies aus erster Hand erfahren und wollten die Implementierung von Hardware-Sicherheitsschlüsseln für jedes Unternehmen zum Kinderspiel machen", so Dane Knecht, SVP, Emerging Technology and Incubation bei Cloudflare. "Die Zusammenarbeit mit Yubico ist ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, unsere Kunden so nahtlos wie möglich mit der besten Zero Trust Sicherheitsstrategie auszustatten. Als Kunde von Cloudflare Zero Trust können Sie auf einfache, schnelle und erschwingliche Weise Sicherheitsschlüssel in Ihrem Unternehmen implementieren und das alles im Rahmen unserer übergeordneten Mission, ein besseres Internet zu schaffen."

Mit Yubico stellt Cloudflare sicher, dass sich physische Sicherheitsschlüssel durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

Wirtschaftlichkeit : Für Unternehmen mit kleineren Sicherheitsteams oder für Unternehmen, die gerade erst mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung begonnen haben, kann die Einführung von Sicherheitsschlüsseln schwierig sein. Durch das Angebot von Sicherheitsschlüsseln zum günstigsten Preis werden die Schlüssel zu einer geringeren finanziellen Belastung für kleine Unternehmen.

: Für Unternehmen mit kleineren Sicherheitsteams oder für Unternehmen, die gerade erst mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung begonnen haben, kann die Einführung von Sicherheitsschlüsseln schwierig sein. Durch das Angebot von Sicherheitsschlüsseln zum günstigsten Preis werden die Schlüssel zu einer geringeren finanziellen Belastung für kleine Unternehmen. Einfacher Zugang : Jetzt können Cloudflare-Kunden Security Key Series, die FIDO-basierte Authentifizierung unterstützen, direkt über ihr Dashboard bestellen. Die YubiKey 5 Serie, die über YubiEnterprise Subscription erhältlich ist, unterstützt mehrere Authentifizierungsprotokolle, von Legacy-Anwendungen bis hin zu modernen FIDO-basierten Anwendungen und Diensten. Die exklusive "gut für das Internet"-Preisgestaltung hilft Cloudflare-Kunden, den Wert und die Funktionalität von Hardware-Schlüsseln kennenzulernen.

: Jetzt können Cloudflare-Kunden Security Key Series, die FIDO-basierte Authentifizierung unterstützen, direkt über ihr Dashboard bestellen. Die YubiKey 5 Serie, die über YubiEnterprise Subscription erhältlich ist, unterstützt mehrere Authentifizierungsprotokolle, von Legacy-Anwendungen bis hin zu modernen FIDO-basierten Anwendungen und Diensten. Die exklusive "gut für das Internet"-Preisgestaltung hilft Cloudflare-Kunden, den Wert und die Funktionalität von Hardware-Schlüsseln kennenzulernen. Benutzerfreundlichkeit: Die Einrichtung von Sicherheitsschlüsseln ist für teilnehmende Cloudflare-Kunden einfach. Cloudflare Zero Trust macht es für Administratoren einfach, Ihre Sicherheitsschlüssel mit jedem Identity Provider (IdP) zu verwenden und integriert sowohl die Schlüssel als auch den IdP in eine umfassende Zero Trust-Lösung. Für die Mitarbeiter ist das Berühren eines Sicherheitsschlüssels zur Authentifizierung dank einer einfachen Benutzerführung kein Problem. Sicherheitsschlüssel funktionieren geräte-, betriebssystem- und bereichsübergreifend innerhalb eines Unternehmens.

"Yubico war der Pionier des modernen Sicherheitsschlüssels, des YubiKey, und setzt weiterhin den Industriestandard, der Unternehmenskunden und Verbraucher vor Sicherheitsbedrohungen schützt", so Stina Ehrensvard, CEO und Mitbegründerin von Yubico. "Heutige Angriffe erfordern eine moderne MFA. Die Zusammenarbeit mit Cloudflare wird dazu beitragen, dass mehr Security Keys und YubiKeys in die Hände der Kunden gelangen, um die Kombination aus phishing-resistenter MFA und einem Gefühl absoluter Sicherheit zu gewährleisten."

Diese Sonderaktion ist für Cloudflare-Kunden bis zum 31. Dezember 2022 verfügbar.

