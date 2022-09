IMMAC möchte seinen Anlegern durch indexierte Pachtzinsen einen Inflationsschutz bieten. Derzeit gibt es Angebote sowohl für Privatanleger als auch für professionelle und semi-professionelle Investoren. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.IMMAC: Indexierte Pachtzinsen als InflationsschutzDie Immobilienexpertin IMMAC freut sich über einen gelungenen Platzierungsstart des Alternativen Investmentfonds IMMAC DFV Hotel Kaiserslautern. Bereits im Monat nach den ersten Beitritten tätigte der AIF die ersten Ausschüttungen - Anleger erhalten prospektierte 4,0 Prozent p. a., die monatlich ausgezahlt werden sollen; der prospektierte Gesamtmittelrückfluss liegt bei 178 Prozent. Da aber die Inflationsrate bereits jetzt weit über den im Prospekt angenommenen 1,25 Prozent liegt, rechnet das Fondsmanagement durch Mehreinnahmen aufgrund der indexierten, also an die Inflation gekoppelten Pachtverträge. Eine Investition ist ab einer Mindestanlagesumme in Höhe von 20.000 Euro möglich.

