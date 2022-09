Trotz der angespannten Lage an den Finanzmärkten hat der Sportwagenbauer Porsche AG am Donnerstag einen guten Börsenstart hingelegt. Im Tageshoch notierte die Aktie bei 86,76 Euro. Ist das Papier ein Investment wert?Sicherlich haben sich einige Marktteilnehmer mehr vom Porsche IPO erhofft. "Der Sportwagenbauer Porsche hat in äußerst unsicheren Zeiten den Schritt auf das Frankfurter Parkett gewagt", betonte der Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. In einem Börsenjahr, in dem der Dax ...

