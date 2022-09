Koblenz (ots) -Am 6. Oktober 2022 werden in der Falckensteinkaserne die in der Fluthilfe eingesetzten Angehörigen der Bundeswehr für ihr Engagement während der Flutkatastrophe 2021 gewürdigt. Für das Bundesministerium der Verteidigung wird der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Hitschler die durch den Bundespräsidenten gestiftete Fluthilfemedaille überreichen. Hierzu werden stellvertretend für die zeitweise bis zu 2.330 in der Fluthilfe eingesetzten Bundeswehrangehörigen Abordnungen aus allen Teilstreitkräften und Organisationsbereichen der Bundeswehr ausgezeichnet.Im Zeitraum vom 14. Juli bis 31. August 2021 war die Bundeswehr in der Amtshilfe zur Bekämpfung der Flutkatastrophe in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Insgesamt kämpften bis zu 2.330 Soldatinnen und Soldaten aus allen Teilstreitkräften und Organisationsbereichen der Bundeswehr gleichzeitig gegen die Folgen des Hochwassers. Darüber hinaus waren bis zu 300 Fahrzeuge und zehn Hubschrauber gleichzeitig bei der Personenrettung oder dem Transport von Material im EinsatzAlle in der Hilfeleistung eingesetzten Angehörigen der Bundeswehr haben Seite an Seite mit staatlichen und privaten Rettungs- und Hilfsorganisationen einen großen Beitrag für die Menschen vor Ort und unser Gemeinwohl in Deutschland geleistet.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Appell beizuwohnen.Hinweis für die MedienTermin: 06.10.2022, 15:00 - 16:30 UhrEintreffen: 14:00 UhrAdresse: Falckensteinkaserne Koblenz, WacheVon-Kuhl-Straße 5056070 KoblenzInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 5. Oktober 2022, 14:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:Kontakt: Oberstleutnant Helmmar SchmidtFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13400Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgBitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Zutritt in die Kaserne nur gemäß der gültigen Hygiene- und Pandemievorgaben möglich ist.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5333571