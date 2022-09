Die niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset- und Wealth-Management, befindet sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs, die selbstgesteckten Umsatz- und Ergebnisziele für 2022 zu erfüllen. So erreichte die niiio-Gruppe wesentliche strategische Meilensteine, um die organischen und anorganischen Wachstumspläne planmäßig umzusetzen und verzeichnete in den ersten sechs Monaten 2022 einen signifikanten Umsatzanstieg bei verbesserter Profitabilität. Nach der Übernahme des Software-Anbieters für die Finanzdienstleistungsindustrie PATRONAS Financial Systems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...