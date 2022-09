Während am US-Aktienmarkt am Donnerstag erneut heftige Verluste geschrieben wurden und der S&P 500 auf einem neuen Jahrestief geschlossen hat, hat sich der Kryptomarkt vergleichsweise solide geschlagen. Am Freitagmorgen notieren Bitcoin und Co sogar moderat im Plus. Das nährt Hoffnungen, dass der Boden nun endlich nahe ist.In den vergangenen Monaten haben die Kurse an den Krypto- und Aktienmärkten vergleichsweise stark korreliert. Häufig haben Bitcoin und Co dabei mit deutlich größeren Kursverlusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...