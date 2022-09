Die Stadt Pinghu liegt an der Küste des Ostchinesischen Meeres im nordöstlichen Teil der Provinz Zhejiang. Sie grenzt im Norden an Shanghai und im Süden an die Hangzhou-Bucht. Es handelt sich um ein Grenzhochland, das mit einer Fläche von 554 Quadratkilometern und 700.000 Einwohnern an Shanghai anschließt und zu den investitionsstärksten Landkreisen und Städten im Jangtse-Delta in China gehört.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927006165/de/

(Photo: Business Wire)

Am 22. September fanden die Eröffnungszeremonie des China•Pinghu Wassermelonenlaternen-Kulturfestivals 2022 und die Informationsveranstaltung über das Investitionsumfeld statt. Anlässlich des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland zur Stärkung des deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsaustausches wurden der Hauptveranstaltungsort des Briefings in Pinghu und ein weiterer Veranstaltungsort in München etabliert. Die Lemen Group ist für die Aktivitäten der deutschen Niederlassung verantwortlich, und mehr als 20 deutsche Unternehmen wurden zu dem Treffen in München eingeladen. Gleichzeitig fand die Einweihungsfeier des Repräsentanzbüros der Stadt Pinghu in Deutschland statt.

Stadt Pinghu hat stabile Handelsbeziehungen zu mehr als 170 Ländern und Regionen in der ganzen Welt aufgebaut und nach und nach fast 700 Unternehmen mit ausländischem Kapital aus mehr als 40 Ländern und Regionen erfolgreich eingeführt. Darunter sind 40 namhafte deutsche Unternehmen wie z. B. BASF, ThyssenKrupp, Iwis und Allnex, die sich in Pinghu niedergelassen haben, um zu investieren und sich weiterzuentwickeln, und die einen deutsch-chinesischen Park für internationale industrielle Zusammenarbeit bilden. Aufgrund der hervorragenden Lage und der Vorteile des Hafens konzentriert sich Pinghu auf die Ansiedlung von Unternehmen, die in den Bereichen digitale Wirtschaft, Herstellung fortschrittlicher Ausrüstung, neue Materialien, neue Energie und Biomedizin usw. tätig sind.

Pragmatische staatliche Dienstleistungen und ein gutes Geschäftsumfeld werden weitere Investoren und Unternehmer dazu bewegen, nach Pinghu zu kommen, sich für Pinghu zu entscheiden, in Pinghu zu investieren und mit Pinghu voranzukommen und mit der Zeit von Win-Win zu profitieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927006165/de/

Contacts:

Lemen Group

Tony Liu

lz_002@lemengroup.com