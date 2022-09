Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit anerkannter Hersteller von optischen Halbleitern, nimmt an der ‚Light Building 2022' teil, die vom 2. bis 6. Oktober 2022 in Frankfurt stattfindet, um seine hocheffizienten und leistungsstarken LED-Beleuchtungslösungen vorzustellen. Dieses Beleuchtungsfestival ist eine der weltweit größten Beleuchtungsausstellungen, die von mehr als 200.000 Besuchern aus 55 Nationen besucht wird.

Seoul Semiconductor wird voraussichtlich differenzierte Beleuchtungssysteme vorstellen, darunter ‚hocheffiziente Beleuchtungslösungen auf Basis der WICOP-Technologie' und die ‚SunLike-Technologie zur Reproduktion von natürlichem Licht'.

Die hocheffizienten WICOP-Beleuchtungssysteme sind Lösungen mit mittlerer und hoher Leistung, die vor allem in der Landschafts- und Gartenbau-Beleuchtung sowie bei Straßenlampen eingesetzt werden. Sie sind zuverlässiger als bestehende Lösungen und zeichnen sich durch eine Lichtausbeute von 190 Im/W, den höchsten Wert in der Branche, und eine lange Lebensdauer von mehr als 100.000 Stunden aus.

WICOP-Beleuchtungslösungen werden in Form eines kompakten Moduls vorgestellt, das für verschiedene Arten und Größen von Beleuchtungssystemen geeignet ist. Dazu gehören ‚3030E/H' für die Pflanzenzucht, ‚Z5M4/Z5M5' mit hoher Wärmeabgabe und ‚5050-S4', eine Mikro- und Hochleistungslichtquelle.

Seoul Semiconductor plant, einen Stand aufzubauen, an dem die SunLike-Technologie zur Wiedergabe von natürlichem Licht ausprobiert werden kann. Die Besucher werden die Möglichkeit haben, Farben unter allgemeiner und ‚natürlicher Beleuchtung auf der Grundlage der SunLike-Technologie' zu vergleichen, um natürliche Farben zu erleben.

Darüber hinaus werden während der fünftägigen Messedauer einflussreiche Redner eingeladen, spezielle Technologieseminare zu halten. Zu den speziellen Vorträgen zum Thema Licht gehören ‚Characteristics of Full-Spectrum LEDs for Children, Adults, and the Elderly' (Merkmale von Vollspektrum-LEDs für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen) von Dr. Shelley vom Royal College of Art und ‚Future Technologies for Using Sunlight' (Zukünftige Technologien zur Nutzung von Sonnenlicht) von Dr. Matej von der Universität Ljubljana.

Der Leiter des Beleuchtungsteams von Seoul Semiconductor, Lee Sung-jin (Lee, William), sagte: "Auf der Grundlage seiner LED-Produktpalette, die aus einer Vielzahl von Produkten besteht, wird Seoul Semiconductor seinen Kunden optimierte Beleuchtungslösungen anbieten. Das Unternehmen verfügt über die meisten LED-Patente weltweit und wird mit seinen innovativen Lösungen und seinem technologischen Know-how eine führende Rolle bei der Expansion der globalen LED-Märkte übernehmen."

Er fügte hinzu: "Diese Messe, auf der weltweit anerkannte LED-Fachleute und -Unternehmen zusammenkommen, wird Seoul Semiconductor die Gelegenheit bieten, seine Position als Anbieter differenzierter LED-Technologie weiter zu festigen."

Seoul Semiconductor hält weltweit die meisten (mehr als 18.000) LED-Patente und steht auf Platz 1 und 3der lokalen bzw. globalen LED-Marktanteile.

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und hält mehr als 18.000 Patente. Auf der Grundlage eines differenzierten Produktportfolios bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen, sowie für den UV-Bereich. Die Produkte, die von dem Unternehmen weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an: WICOP eine gehäuselose LED, Acrich eine AC-gesteuerte Hochspannungs-LED, nPola eine LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, Violeds eine hochmoderne LED für die Ultraviolett-Anwendungstechnik im Bereich Cleaning-Technologien sowie eine Glühfaden-LED-Technologie mit Lichtabgabe in alle Richtungen, SunLike eine LED mit natürlichem Sonnenlichtspektrum und andere. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

