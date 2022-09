Der Ausverkauf des Septembers setzte sich am Donnerstag in vollem Umfang fort, da Markteilnehmer die Sorgen über künftige Zinserhöhungsentscheidungen der Federal Reserve und deren Auswirkungen auf den Markt weiter abwägen. Zum Ende des regulären Handels am Donnerstag fiel der S&P 500 um 2,1% auf 3.640,47. Der Dow sank um 1,54% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...