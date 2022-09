Die deutliche Kurserholung von Mittwoch wurde am Donnerstag an den US-Börsen durch einen erneuten Kursrutsch beendet. Die überraschend stark gesunkenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ließen Befürchtungen aufkommen, dass die Fed ihren geldpolitischen Kurs noch weiter verschärfen muss. Zudem erklärte Loretta Mester, Präsidentin der Fed-Repräsentanz von Cleveland, dass die Zinsen noch nicht ein Niveau erreicht hätten, bei dem sie die Konjunktur beeinträchtigen würden. Der Dow Jones sank um 1,54 % auf 29.225 Punkte, während der marktbreitere S&P 500 um 2,11 % auf 3.640 Punkte nachgab. Der zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 brach um 2,86 % auf 11.164 Punkte ein. Bei den Einzelwerten stand mit Apple ein echtes Schwergewicht verstärkt unter Druck. Wegen eines negativen Analystenkommentars gab die Aktie um 4,9 % nach. Apple hätte bisher in dem aktuell schwierigen Umfeld quasi als sicherer Hafen gedient, doch inzwischen hielten sich Chancen und Risiken wieder in etwa die Waage, erklärten die Bank of America in einer Analysten-Studie.



In Deutschland fiel das Börsendebüt von Porsche gestern eher verhalten aus. Das erhoffte Kursfeuerwerk blieb aus. Heute im frühen Handel notierte die Aktie mit gut 83 € knapp über dem Ausgabepreis. Heute Vormittag präsentiert die Statistikbehörde Eurostat für den Euroraum die September-Inflationszahlen. Experten rechnen mit einem Wert von 9,7 %. Der Dax koppelte sich im frühen Handel von schwachen US-Vorgaben ab und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,73 % bei 12.063 Punkten.



