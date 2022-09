Die große Enttäuschung der Anleger über den Quartalsbericht von Nike schwappt am Freitag ein Stück weit auch auf die Aktien der deutschen Konkurrenz über. Die Papiere von Adidas sacken am Vormittag 3,6 Prozent ab auf 119,52 Euro und die Aktien von Puma sogar 4,4 Prozent auf 48,65 Euro. Damit gehören sie neben der Deutschen Börse zu den drei einzigen Verlierern im DAX.Der Druck ist damit aber dennoch nicht annähernd so groß wie beim US-Wettbewerber, dessen Aktien im nachbörslichen Handel etwa neun ...

