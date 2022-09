EQS-News: publity AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

publity AG auch im ersten Halbjahr 2022 mit operativer Stärke: Periodenüberschuss steigt auf 5,2 Mio. Euro



30.09.2022 / 10:31 CET/CEST

publity AG auch im ersten Halbjahr 2022 mit operativer Stärke: Periodenüberschuss steigt auf 5,2 Mio. Euro Umsatz bei rd. 10 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro)

Starkes Transaktionsgeschäft bei Büroimmobilien

Ausblick 2022: Fortsetzung der Wachstumsstrategie und weiterhin operative Stärke erwartet

Operatives Ergebnis (EBIT) im ersten Halbjahr 2022 bei rund 6,4 Mio. Euro (Vorjahr: 5 Mio. Euro) Frankfurt am Main, 30.09.2022 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) hat auch im ersten Halbjahr 2022 eine starke operative Entwicklung erzielt. Das EBIT stieg nach HGB-Rechnungslegung im Vergleich zur Vorjahresperiode um 28 % auf rund 6,4 Mio. Euro, der Periodenüberschuss verbesserte sich um 12 % auf 5,2 Mio. Euro. Der Umsatz lag in der ersten Jahreshälfte 2022 bei rund 10 Mio. Euro, nach 11,5 Mio. Euro im Halbjahr 2021. Das erste Halbjahr 2022 war bei publity durch zahlreiche Transaktionen am Büroimmobilienmarkt geprägt. So konnte der Asset Manager unter anderem eine knapp 13.000 Quadratmeter große Immobilie in zentraler Lage von Mühlheim (Ruhr) veräußern. Zudem konnte eine Immobilie in Leonberg mit einer Gesamtmietfläche von knapp 6.000 Quadratmetern und solider Mieterstruktur erfolgreich verkauft sowie Vermietungserfolge, u.a. bei einem Büroobjekt in Bielefeld, erzielt werden. Aufgrund des erfolgreichen ersten Halbjahrs 2022 erwartet publity weiterhin einen operativ starken Jahresverlauf. Der Halbjahresbericht wird im Laufe des Tages unter folgendem Link www.publity.org/de/investor-relations/ zur Verfügung stehen. Für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt publity die veröffentlichten vorläufigen Zahlen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 13. September 2022). Den Geschäftsbericht 2021 finden Sie hier: www.publity.org/de/investor-relations/finanzkalender-finanzbericht Über publity Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Pressekontakt: edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

