EQS-News: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG erreicht operative Meilensteine und schließt 1. Halbjahr 2022 mit positivem EBITDA ab



30.09.2022 / 10:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Advanced Bitcoin Technologies AG erreicht operative Meilensteine und schließt 1. Halbjahr 2022 mit positivem EBITDA ab Frankfurt am Main, 30. September 2022 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) hat im ersten Halbjahr vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 wichtige operative Meilensteine erreicht und ein positives EBITDA auf Gruppenebene erzielt. Im Zuge der laufenden strategischen Neuausrichtung hin zum Ecosystem-Builder hat die ABT-Gruppe die neue, mobile App "twest - get Bitcoin by tweet" gestartet, ein Wachstumsportfolio bestehend aus 20 erfolgversprechenden Krypto-Projekten identifiziert und in deren Token investiert sowie ihr erstes Ecosystem-Investment in das Blockchain- und Digital-Assets-Startup Tradelite Solutions GmbH, das "play-to-earn"- und "play-to-learn"-Spiele im Bereich Financial-Entertainment entwickelt und vermarktet, getätigt. Im nächsten Schritt wird zudem das neue, digitale Kassensystem für Geschäftskunden "SecPay - accept Bitcoin, receive Euro", das es Händlern ermöglich einfach und sicher Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren, in Betrieb genommen. Parallel hat die ABT-Gruppe das erste Halbjahr 2022 mit einem operative Gewinn (EBITDA, definiert als Gesamtleistung zzgl. sonstige betriebliche Erträge, abzgl. Materialaufwand, Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen) in Höhe von 134 Tsd. Euro (erstes Halbjahr 2021 (Vj.) 809 Tsd. Euro) abgeschlossen. Das positive EBITDA resultierte im Wesentlichen aus Veräußerungsgewinnen von Kryptowährungsguthaben in Höhe von 520 Tsd. Euro (Vj. 501 Tsd. Euro). Die Kryptoguthaben betrugen unter Anwendung der LiFo-Methode und Beachtung der historischen Anschaffungskosten als Wertobergrenze zum Bilanzstichtag am 30. Juni 2022 insgesamt 8,688 Mio. Euro (nach 8,661 Mio. Euro per 31.12.2021), während der Marktwert zum Bilanzstichtag bei 13,196 Mio. Euro lag und aktuell 15,827 Mio. Euro beträgt. Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 88 Tsd. Euro (Vj. 25 Tsd. Euro). Der resultierende Netto-Verlust betrug unter dem Strich -867 Tsd. Euro (Vj. -29 Tsd. Euro) und ist in erster Linie auf die Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von 1,224 Mio. Euro (Vj. 1,167 Mio. Euro) und den gegenzurechnenden latenten Steuerertrag in Höhe von 352 Tsd. Euro (Vj. 337 Tsd. Euro) zurückzuführen. Das Konzern-Eigenkapital reduzierte sich damit zum 30. Juni 2022 auf insgesamt 7,490 Mio. Euro (nach 8,357 Mio. Euro per 31.12.2021), wobei die Eigenkapitalquote 51,1 % (nach 52,8 % per 31.12.2021) betrug. Vor diesem Hintergrund erwartet die ABT für das Gesamtjahr 2022 weiterhin eine Verbesserung der Ertragslage. Unter der Annahme, dass die laufenden Bestrebungen zur Herausgabe der Kryptoguthaben der savedroid AG unter der erforderlichen Mitwirkung des ehemaligen ICO-Treuhänders nach Maßgabe des zweitinstanzlichen Urteils des OLG Köln zu Gunsten der savedroid AG erfolgreich verlaufen, geht die ABT von einer stabilen Entwicklung der Liquidität aus. Diese Einschätzung erfolgt auf Basis einer von den Anwälten der savedroid AG vorgelegten positiven Erfolgsprognose für die derzeit laufende Nichtzulassungsbeschwerde gegen das OLG-Urteil beim Bundesgerichtshof. Der vollständige Konzernhalbjahresabschlusses steht auf der Homepage https://www.abt-ag.com im Bereich Investor Relations in der Rubrik Finanznachrichten - Publikationen und Präsentationen zum Download zur Verfügung. Investoren- und Medienkontakt Viona Brandt VIONA BRANDT COMMUNICATIONS Telefon: +49 175 93 93 320 E-Mail: brandt@brandt-communications.de

30.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com