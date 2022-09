Kommentar von Isobel Edwards, Green, Social and Impact Bonds Analyst, NN Investment Partners Der "gerechte Übergang" (Just Transition) ist heute ein zentraler Bestandteil der staatlichen Umweltpolitik, etwa im Rahmen des europäischen Green New Deal Abgesehen von der Regierungspolitik und den entsprechenden Maßnahmen liegt die Umsetzung der Just-Transition-Grundsätze im Ermessen des jeweiligen Unternehmens. Dies könnte also ein zukünftiger Ansatzpunkt für institutionelle ESG-Investoren sein. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...