Hamburg (www.anleihencheck.de) - Mit sinkenden Zinserwartungen und geopolitischen Unsicherheiten stehen Investoren im neuen Jahr vor neuen Herausforderungen und Chancen auf den Anleihenmärkten, so die Experten der nordIX AG.Anleihen würden traditionell als verlässlicher Baustein in diversifizierten Portfolios gelten - und 2025 werde sich ihre Rolle weiterentwickeln. Vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten und eines sich wandelnden Zinsumfelds stünden daher für Investoren im Fixed Income-Segment vor allem drei wesentliche Fragen im Fokus: Könne die neue US-Regierung die hohen Erwartungen an eine wirtschaftsfreundliche Politik erfüllen? Würden die Notenbanken eine nachhaltige Stabilisierung der Märkte unterstützen können? Und wie wahrscheinlich sei eine Krise angesichts hoher Staatsschulden, geopolitischer Spannungen und überbewerteter Aktienmärkte? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...