PRESSEMITTEILUNG Holger Lüth scheidet aus der Domicil Real Estate AG aus Holger Lüth, Chief Financial Officer, scheidet mit Wirkung zum 01.10.2022 aus dem Vorstand der Domicil Real Estate AG aus. Der Besetzungsprozess für eine Nachfolge läuft bereits. Interimsweise übernimmt Gründer und Vorstandsvorsitzender Khaled Kaissar die Aufgaben des CFOs. "Herr Lüth hat unseren Finance-Bereich professionalisiert und uns auf die Anforderungen des Kapitalmarkts vorbereitet. Mit ihm haben wir drei erfolgreiche Kapitalerhöhungen und den größten Ankauf der Unternehmensgeschichte durchgeführt. Wir danken ihm für sein großes Engagement und seinen erfolgreichen Einsatz bei der Weiterentwicklung unseres Unternehmens", sagt Khaled Kaissar, Vorstandsvorsitzender der Domicil Real Estate AG. "Wir bleiben ihm auch zukünftig gern verbunden und wünschen ihm alles Gute." "Meine Zeit bei Domicil war geprägt von einer sehr engen, kollegialen und erfolgreichen Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir das Unternehmen strategisch weiterentwickelt. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir weitere Investoren gewinnen konnten. Ich freue mich nun auf neue Herausforderungen. Der Domicil Real Estate AG und meinen Kollegen wünsche ich auf dem weiteren Weg alles Gute", so Holger Lüth. Über die Domicil Real Estate AG Die Domicil Real Estate AG ist ein Immobilieninvestmenthaus mit Sitz in München. Kerngeschäft ist der An- und Verkauf von Wohnimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Im Fokus stehen der Erwerb von mittelgroßen bis großen Wohnungsbeständen und der zeitnahe Weiterverkauf an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger. Dies kann sowohl einzelne Wohnungen als auch ganze Objekte oder Portfolios umfassen. Institutionellen Kunden stellt die Domicil Real Estate AG darüber hinaus ihre Kompetenz über alle Stufen der Immobilienwertschöpfungskette hinweg zur Verfügung - vom Ankauf über das Portfolio- und Asset-Management bis hin zum späteren Exit. Weitere Informationen: www.domicil-group.de Pressekontakt

Elisabeth Wilfer

Head of Marketing & PR

Tel.: +49 89 4111157-654

E-Mail: e.wilfer@domicil-group.de

