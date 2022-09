WÜRZBURG (dpa-AFX) - Stabübergabe an der Spitze der "Main-Post": Ivo Knahn (46) ist von diesem Samstag (1.10.) an neuer Chefredakteur für alle Publikationen des Würzburger Medienhauses. Der bisherige Stellvertreter folgt auf Michael Reinhard. Der 64-Jährige geht nach 21 Jahren im Amt in den Ruhestand.

Knahn stammt aus Unterfranken (Marktheidenfeld) und hat viele Stationen im Verlagshaus absolviert: Schon mit 15 Jahren war er freier Mitarbeiter, bevor er bei der "Main-Post" volontierte. Später arbeitete Knahn unter anderem als Redaktionsleiter und Art Director.

Seit 2017 ist Knahn Stellvertreter des Chefredakteurs und trieb maßgeblich die digitale Transformation der Gesamtredaktion voran. Reinhard und Knahn bereiteten den von dem Medienhaus lange geplanten Stabwechsel in den vergangenen Jahren gemeinsam schrittweise vor. Künftiger Stellvertreter Knahns ist Achim Muth, bislang Leiter des Themenmanagements für die zentrale Inhaltesteuerung von rund 70 Reportern der "Main-Post".

Geschäftsführer David Brandstätter würdigte den scheidenden Reinhard: "Er hat die Main-Post vom traditionellen Zeitungshaus an ganz entscheidender Stelle zum modernen, breit aufgestellten Medienhaus weiterentwickelt", sagte Brandstätter in der "Main-Post" (Freitag). "Michael Reinhard hat in der Geschichte der Main-Post echte Meilensteine gesetzt."

Knahn dankte seinem Vorgänger in einem Interview der "Main-Post": "Zum einen ist er journalistisch eine Instanz, die der gesamten Redaktion Sicherheit gegeben hat. Zum anderen hat er mit seinem Führungsstil ein Klima in der Redaktion geschaffen, um das uns viele Medienhäuser beneiden."

Reinhard war vor der "Main-Post" unter anderem beim "Gießener Anzeiger", der "Berliner Morgenpost", der "Frankfurter Rundschau" und beim "Tagesspiegel" in Berlin. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, so mit dem "Wächterpreis der deutschen Tagespresse".

Die "Main-Post" hat werktags eine Auflage von gut 105 000 verkauften Exemplaren (IVW-Zahlen zweites Quartal 2022). Sie gehört zur Augsburger Mediengruppe Pressedruck mit dem Flaggschiff "Augsburger Allgemeine"./fd/DP/zb