Der Ölsektor ist seit Jahresbeginn der Sektor mit der besten Performance in Europa. Ein begrenztes Ölangebot und eine robuste Nachfrage sind günstige Rahmenbedingungen für dauerhaft höhere Ölpreise Von John Bennett, Director of European Equities und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors Falls Europa in der Investmentwelt nicht schon vorher unbeliebt war, dann sicherlich jetzt. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...