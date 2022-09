Der Bitcoin-Kurs steigt erneut auf über 20.000 USD, bei fallenden Aktienmärkten. Damit scheint die hohe Korrelation zwischen Aktien- und Krypto-Anlagen in diesem Jahr zu enden. Von James Butterfill* Seit der FED-Entscheidung in der letzten Woche zeige sich eine zunehmende Divergenz zwischen dem MSCI AC World und Bitcoin, der in diesem Jahr bisher eine Korrelation von 68 Prozent aufwies. Historisch ...

