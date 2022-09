Köln (ots) -Die Elektromobilität ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft. So betonten es Politik und Automobilwirtschaft unisono. Hinter den Kulissen wird jedoch um eine möglichst lange Gnadenfrist für den Verbrennungsmotor gerungen, weil sich mit ihm noch immer besser Geld verdienen lässt. Gleichzeitig fördert der Rohstoffbedarf für Batterien neue und massive Umweltprobleme.Autor Peter Kreysler hat sich mit den Chancen und Herausforderungen der Elektrifizierung des Verkehrs beschäftigt und mit Politikern, Konzernen und Initiativen gesprochen. Außerdem besuchte er für seine Recherchen eine illegale Kobalt-Mine im Kongo. "Nachhaltige E-Mobilität? - Doku über ein großes Versprechen" heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 05. Oktober 2022, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Verbrenner raus, Elektromotor und Batterien rein - laut Konzernen und Regierungen alles ganz simpel. Die E-Mobilität hat jedoch eine Achillesferse: Schon jetzt sorgt die Gier nach Rohstoffen, um die Batterieproduktion in wenigen Jahren zu verhundertfachen, für Umweltschäden in etlichen Teilen der Welt. Und sie schafft neue Abhängigkeiten, unter anderem von Russland. Dort sitzt einer der größten und wichtigsten Rohstofflieferanten - und wird aktuell nicht durch die europäischen Regierungen sanktioniert.Neue Techniken helfen. Öfter Fahrradfahren auch. Doch ohne Kreislaufwirtschaft, verantwortbares Handeln sowie alternative Verkehrskonzepte bleibt das Versprechen von der nachhaltigen E-Mobilität eine große Illusion, so das Fazit des Autors.Peter Kreysler ist freier Journalist und lebt in Berlin. Er recherchierte Radio- und Fernsehdokumentationen, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Seit Jahren setzt er sich mit dem Thema der Rohstoffabhängigkeit auseinander.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Mittwoch, 05. Oktober 2022, 22:00 UhrSWR Freitag, 07. Oktober 2022, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 08. Oktober 2022, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 08. Oktober 2022, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 08. Oktober 2022, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 09. Oktober 2022, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 09. Oktober 2022, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 09. Oktober 2022, 18:04 UhrRegie: Martin ZylkaRedaktion: Thomas Nachtigall (WDR)Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature 2022.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5333840