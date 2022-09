Hamburg (ots) -Vom 22. bis 27. November 2022 findet die K.o.-Phase der Davis Cup-Finals in Málaga statt. Deutschland trifft am 24. November ab 16 Uhr im Viertelfinale auf Kanada. Ab sofort und nur für eine Woche gibt es die Möglichkeit, sich für diese Begegnung Tickets hinter der DTB-Teambank zu sichern.Die Tickets sind nur über diesen Link buchbar: https://bit.ly/3fvgeS4.Im Ticketshop gibt es dann die Möglichkeit, Eintrittskarten in den farblich hinterlegten Bereichen auszuwählen. Nach der Ticketauswahl muss noch der Code DAVISGERMANY2022 eingeben werden, um den Kaufprozess abzuschließen.Von dem besonderen Fanblock-Angebot ist lediglich ein begrenztes Kontingent verfügbar, das nur bis Freitag, den 7. Oktober, 11 Uhr erhältlich ist. Die Tickets sind in zwei Kategorien buchbar und werden ab 60 Euro angeboten.Wer sich über dieses Angebot Tickets für das Viertelfinale Deutschland gegen Kanada sichert, erhält von Komos Tennis zudem exklusiven Zugang zu Halbfinal- und Finaltickets für den Davis Cup in Málaga. Im Halbfinale zwei Tage später trifft der Sieger der Partie Deutschland vs. Kanada auf den Sieger der Begegnung Italien vs. USA. Erworbende Halbfinal- und/oder Endspieltickets können nicht zurückgeben werden, wenn sich das eigene Team nicht qualifiziert.Wer nicht in Málaga vor Ort ist, kann alle Spiele der deutschen Mannschaft live im Free-TV bei Servus TV Deutschland und bei Servus TV On verfolgen.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5333872