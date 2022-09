niiio verzeichnete im ersten Halbjahr ein deutliches Umsatz- und Ertragswachstum aufgrund erfolgreicher Akquisitionen und verstärkter Vertriebsaktivitäten. Der Umsatz stieg auf EUR 3,7 Mio. in H1 22 von EUR 1,1 Mio. in H1 21. Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 0,3 Mio. im Vergleich zu EUR -0,2 Mio. niiio erwartet für das GJ'22 einen Umsatz zwischen EUR 7,5 Mio. und EUR 7,9 Mio. (GJ'21: EUR 2,4 Mio.), sofern keine signifikanten Verzögerungen bei Kundenkäufen auftreten. Die Analysten von AlsterResearch reduzieren ihre Umsatzprognose auf EUR 7,5 Mio. von EUR 7,9 Mio. im GJ'22 aufgrund des Risikos von Auftragsverzögerungen und der gestiegenen Unsicherheit. Das Unternehmen erwarte für das GJ'22 ein ausgeglichenes bis leicht positives EBITDA, was im Einklang mit den eAR-Prognosen steht. AlsterResearch behält die Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 1,60 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/niiio%20finance%20Group%20AG





