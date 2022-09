Basel (ots) -Die grösste Schweizer Warenhausgruppe Manor kooperiert mit Aeschbach, einem traditionsreichen Familienunternehmen, welches für 100 Jahre Know-how verbunden mit einem attraktiven Omnichannel-Ansatz steht. Kund*innen von Manor profitieren gleich mehrfach: von einer erheblichen Vergrösserung des Online-Sortiments auf manor.ch (Marketplace) mit einer umfangreichen Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderschuhen, von fünf Aeschbach Shop-in-Shops in den Manor Warenhäusern Basel, Genf, Lausanne, Lugano und Vevey und nicht zuletzt von einer ausgewiesenen Beratungs- und Servicekompetenz.Das Unternehmen Aeschbach geniesst vor allem in der Westschweiz hohe Bekanntheit, hat 15 eigene Verkaufsstellen und bietet über 3'000 Neuheiten pro Jahr in den Kategorien Schuhe, Modeaccessoires wie auch Kleidung für Frauen, Männer, Kinder und will nun auch in der Deutschschweiz und im Tessin Fuss fassen.Für Manor eine optimale Partnerschaft für den Bereich Schuhe, welche einerseits auf den gleichen Werten basiert, der Omnichannel Strategie von Manor entspricht und andererseits einen Beitrag zur Stärkung der Marktposition leistet und Umsatzwachstum ermöglicht. Ein besonderes Augenmerk gilt auch den exklusiven Angeboten die Kund*innen von Manor, beispielsweise in der Kategorie Sneakers."Wir freuen uns über eine neue, starke Partnerschaft und sind stolz, gemeinsam mit Aeschbach in die Zukunft zu starten. Durch die Zusammenarbeit mit Aeschbach erweitern wir unser Sortimentsangebot im Bereich Schuhe sowohl in unseren Manor Warenhäusern wie auch online auf manor.ch und bieten unseren Kundinnen und Kunden eine Produktevielfalt mit attraktiven Marken und auch Exklusivitäten", sagt Delphine Perruche, Category Director Fashion bei Manor.Die Partnerschaft Manor X Aeschbach umfasst drei Pfeiler:- manor.ch: ab sofort mit Aeschbach als Vendor auf dem Manor Marketplace, mit einem umfangreichen Sortiment an Damen-, Herren- und Kinderschuhen auf manor.ch, welches kontinuierlich erweitert wird und attraktive Brands wie z.B. Nike, Vans, UGG, Dr. Martens, Hugo Boss, Timberland, Geox, Clarks und viele mehr umfasst.- Fünf Aeschbach Shop-in-Shops für Damenschuhe: Am 30. September 2022 ist die Eröffnung der ersten beiden Shop-in-Shops in Lausanne und Vevey geplant, gefolgt von drei weiteren in Basel, Genf und Lugano Ende des ersten Quartals 2023.- Aeschbach Sortiment Damenschuhe in 10 weiteren Manor Warenhäusern: Anfang Q2/2023 profitieren Kund*innen ausserdem in jeder Sprachregion und in total zehn weiteren Manor Warenhäusern von einem attraktiven Aeschbach Damenschuh-Sortiment.Grundlage des Sortiments von Aeschbach bilden die Bestseller-Marken. Eigenmarken zu einem fairen Preis und aus europäischer Herstellung ergänzen das Angebot, ebenso exklusive und beliebte Lifestyle-Produkte.Sébastien Aeschbach, Direktor: "Wir freuen uns über diese Partnerschaft und darauf, für die Kundinnen und Kunden in den Manor Warenhäusern präsent zu sein. Wir sind überzeugt, dass unsere Schuhkollektionen eine passende Ergänzung zu den Kollektionen von Manor sein werden. Zudem ist es eine gute Gelegenheit für uns, unsere Produkte in der Deutschschweiz und im Tessin anzubieten, wo wir bisher nur online präsent waren".Beide Unternehmen freuen sich auf die Partnerschaft und darauf, gemeinsam ambitionierte Ziele zu erreichen, auf dem Schweizer Markt weiter zu wachsen und viele Kund*innen mit top Produkten und Exklusivitäten zu begeistern!Schon gewusst? Beliebte Manor Services:- Instore Ordering: Artikel direkt im Manor Warenhaus mit kompetenter Beratung bestellen, wenn zum Beispiel das gewünschte Produkt, die Grösse oder Farbe nicht verfügbar sind.- Click & Collect Express: Lieblingsprodukte auf manor.ch bestellen und bei Verfügbarkeit schon nach einer Stunde im gewünschten Manor Warenhaus abholen. Bei einer Bestellung bis 60 Minuten vor Ladenschluss können Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe also noch gleichentags in Empfang nehmen!Medienmitteilung online(9+) Articles: Manor X Aeschbach: bedeutende Erweiterung des Schuhsortiments auf manor.ch, mit attraktiven Marken und Exklusivitäten sowie fünf Shop-in-Shops in Manor Warenhäusern - myNews Manor (https://mynews.manor.ch/content/news/article/63369f0e171a5e29760c7eeb)Über ManorDie Manor AG mit Hauptsitz in Basel ist eine Tochter der Maus Fréres Holding in Genf. Die grösste Schweizer Warenhausgruppe heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften und Online-Shop) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten, beschäftigt rund 8000 Mitarbeitende und bildet über 200 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 24 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die im Rahmen des Manor Programms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 2000 lokalen Produkten und damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.BildmaterialHier geht's zum Download (http://media.manor-communication.ch/PORTAL/BROWSE.php?id=5674620&directlogin=true)Über AeschbachDas 1904 von Otto Aeschbach gegründete Haus Aeschbach ist seit den 1950er Jahren die Nr. 1 der Schuhbranche in Genf. Die Kette ist immer noch in Familienbesitz und wird heute von den Enkeln und Urenkeln des Gründers gemeinsam geleitet. Auf seiner Online-Verkaufsseite www.aeschbach-chaussures.ch und in seinen 15 Geschäften in der Westschweiz bietet das Haus Aeschbach jedes Jahr über 8'000 Artikel an, darunter Herren-, Damen- und Kinderschuhe, Accessoires, Konfektion und Sportartikel. Das Haus Aeschbach beschäftigt 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet jedes Jahr 15 Lernende aus. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen engagiert sich Aeschbach auch für eine nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Programms Eco21, um die Energiekosten seiner Verkaufsstellen zu senken, durch die stetige Suche nach neuen verantwortungsbewussten Marken sowie durch den Aufbau eines Secondhand-Kreislaufs mit der Caritas.www.aeschbach-chaussures.ch