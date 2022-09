Quartalszahlen von Nike: Umsatz steigt, Gewinn geht zurück - Außerdem: Neue Produkte auf Porsche

Werbung



Nike legte die Quartalszahlen des am 30.08. geschlossenen Quartals vor. Ein starker Dollar belastet die Gewinne. Außerdem: Nach dem gestrigen Börsengang mit Derivaten von HSBC an Porsche partizipieren!



Der Sportartikel-Hersteller Nike litt zuletzt unter Pandemie bedingten Lieferengpässen. Die nun vorgelegten Quartalszahlen übertrafen zwar die Analystenerwartungen, der starke Dollar schlug allerdings negativ zu Buche, denn die Auslandseinnahmen wogen nach Umrechnung in Dollar weniger stark als erwartet. Der Umsatz belief sich im vergangenen (am 30.08. geschlossenen) Quartal auf 12,7 Milliarden Dollar, ein Plus von 4 Prozent zum Vorjahr. Gerechnet mit einem neutralen Wechselkurs entspräche dies einem Plus von sogar 10 Prozent, so Nike weiter. Trotz den gestiegenen Umsätzen, ging der Gewinn um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar zurück.





Am gestrigen Tag fand der zweitgrößte Börsengang in der Geschichte des DAX© statt. Der Börsengang von Porsche wurde mit Spannung erwartet. Die Vorzugsaktien der Porsche AG sind seit gestern handelbar. HSBC bietet Ihnen selbstverständlich zahlreiche Möglichkeiten, mit unseren Produkte auch am Verlauf diesen Wertes zu partizipieren.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?