Landeskrankenhilfe modernisiert Anwendungslandschaft auf Basis von Standardlösungen aus der in|sure Ecosphere Die adesso-Tochtergesellschaft adesso insurance solutions GmbH wird im Schulterschluss mit IBM Consulting die Anwendungslandschaft der Landeskrankenhilfe (LKH) ganzheitlich modernisieren. Ein entsprechender Projektvertrag wurde mit der privaten Krankenversicherung unterzeichnet. Im Rahmen des Gesamtprojekts, das auf die Dauer von vier Jahren ausgelegt ist, werden die bestehenden Anwendungen vollständig abgelöst. IBM Consulting und adesso insurance solutions bündeln hierzu ihr Know-how für die Implementierung. Beide werden bei der Transformation der Anwendungslandschaft wichtige Umsetzungspartner sein. Künftig vertraut die LKH von der Angebotsstrecke über die Bestands- und Leistungsabwicklung bis hin zur Partnerverwaltung und Provisionierung auf die ganzheitlichen Lösungen aus der Produktfamilie in|sure Ecosphere. An der Umsetzung beteiligte Mitarbeitende werden daher zuvor im Rahmen der in|sure Academy das für die Implementierung der adesso-Produkte nötige Know-how erhalten. "Wir starten ein anspruchsvolles und umfassendes Transformationsprogramm zur Erneuerung und Digitalisierung unserer gesamten Anwendungslandschaft, um die technologische Zukunftsfähigkeit der LKH zu etablieren. Unser Ziel ist es, durch digitale innovative Lösungen für unsere Kunden und Vertriebspartner einen besonderen Nutzen zu schaffen. Mit adesso insurance solutions konnten wir einen Partner gewinnen, der sich mit seiner technischen und fachlichen Expertise auf dem Markt der privaten Krankenversicherungen (PKV) etabliert hat", so LKH-Vorstandsmitglied Pavel Berkovitch, der das Ressort "Digitalisierung und Querschnitt" verantwortet. Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH)

Die LKH ist eine private Krankenversicherung, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht konzerngebunden ist. Das Unternehmen hat in 2021 insgesamt 888,4 Mio. Euro Bruttobeiträge verbucht und insgesamt 329.419 Personen versichert, darunter sind 170.428 Versicherte mit einer Krankenvollversicherung. Für einen umfassenden privaten Krankenversicherungsschutz bietet die LKH verschiedene Bausteintarife an, die individuell zusammengestellt werden können und damit für jeden Bedarf und jede Lebenssituation die ideale Absicherung darstellen. Die LKH überzeugt mit hochwertigen Leistungen und niedrigen Kostenquoten. Mit attraktiven Beitragsrückerstattungen belohnt sie zudem Schaden- bzw. Leistungsfreiheit und kostenbewusstes Verhalten ihrer Kunden.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 6.800 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2022 von über 800 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





