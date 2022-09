Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 2. Oktober 2022, 12.00 UhrZDF-Fernsehgarten on tourAndrea Kiewel präsentiert die Herbstausgabe aus ErfurtNach der "ZDF-Fernsehgarten"-Saison geht es "live on tour" aus Erfurt weiter - mitten aus den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit.Gäste: City, The Rasmus, Culcha Candela, Johnny Logan, Senta, Alexander Eder, SEVEN feat. Chiara Castelli, John Riot und 2Welten.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5334033