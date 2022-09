München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Weihnachtssaison rückt näher und damit auch die Vorbereitung auf die Festlichkeiten, das gemütliche Beisammensein und natürlich das alljährliche Geschenke-Shopping. Bei Amazon geht es in diesem Jahr besonders frühzeitig los, denn hier bekommen Prime-Mitglieder für gleich zwei ganze Tage - am 11. Und 12. Oktober - frühzeitigen Zugang zu tollen Angeboten von Top-Marken aus allen Kategorien! Was die Kundinnen und Kunden erwartet und worauf sie sich beim neuen Shopping-Event mit dem Titel "Prime Exklusive Angebote" besonders freuen können, weiß meine Kollegin Jessica Martin.Sprecherin: Amazon hat zum ersten Mal "Prime Exklusive Angebote" angekündigt, die bei einem zweitägigen Shopping-Event in 15 Ländern weltweit zelebriert werden,O-Ton 1 (Patrick Müller, 14 Sek.): "Somit können sich Prime-Mitglieder am 11. und 12. Oktober auf zahlreiche Angebote aus allen Kategorien wie zum Beispiel Elektronik, Spielzeug, Beauty oder Fashion freuen. Und da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei - sogar für diejenigen, die jetzt schon für Weihnachten planen."Sprecherin: So Patrick Müller, Head of Marketing bei Amazon Deutschland. Welche konkreten Angebote es da geben wird, ist natürlich noch streng geheim.O-Ton 2 (Patrick Müller, 30 Sek.): "Was ich aber verraten kann: Ein paar der Angebote sind bereits vor dem Shopping-Event verfügbar. Dazu zählen unter anderem Deals auf Prime Video, denn vom 7. bis zum 9. Oktober können Prime-Mitglieder in Deutschland bis zu 80 Prozent bei neuen und beliebten Filmen sparen. Oder, Prime-Mitglieder, die zum Beispiel Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten den Service vier Monate kostenlos - mit 90 Millionen Songs ohne Werbung sowie Millionen von Podcast-Episoden. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service ebenfalls gratis testen, für ganze drei Monate."Sprecherin: Und das Beste: Diesmal ist es so einfach wie nie, alle Deals im Blick zu behalten und wirklich nichts zu verpassen.O-Ton 3 (Patrick Müller, 25 Sek.): "Dafür haben wir Dinge integriert wie personalisierte Erinnerungen, individuell zugeschnittene Produktempfehlungen und das Einstellen von Benachrichtigungen. Somit ist es wirklich einfacher als je zuvor, sich auf das zweitägige Shopping-Event vorzubereiten. Prime-Mitglieder, die dann wirklich kein Angebot verpassen möchten, können sich Produkte zu ihrer Wunschliste oder ihrem Warenkorb hinzufügen. Alexa benachrichtigt Mitglieder dann bis zu 24 Stunden vorab, bevor diese Artikel als Angebot verfügbar sind."Abmoderationsvorschlag: Übrigens - auch wer bisher noch kein Prime-Mitglied ist, kann bei den "Prime Exklusiven Angeboten" dabei sein. Dafür können Kundinnen und Kunden sich einfach online anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen und erhalten damit Zugriff auf alle Angebote, Deals und alle weiteren Vorteile. Weitere Informationen rund um die Mitgliedschaft und das Shopping-Event gibt es unter www.amazon.de/prime.Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbhTorstraße 10710119 Berlin Team Amazon bei Zucker.KommunikationAmazon@zucker.berlin+49 (30) 247 587 - 0Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5334020