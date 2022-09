SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company investiert in Unternehmen, die zum eigenen Geschäftsmodell passen, darunter auch in das Start-up Robosense, Anbieter von fortgeschrittener Sensortechnologie. Das von der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) unterstützte Technologieunternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...