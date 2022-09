Was funktioniert im Marketing besser als eine ordentliche Portion Retro? Nicht viel - das weiß auch die Fast-Food-Kette McDonald's. Und so gibt es in den USA einen Monat lang ein Happy Meal extra für Erwachsene. In Kooperation mit der Streetwear-Marke Cactus Plant Flea Market hat McDonald's USA angekündigt, vom 3. bis 31. Oktober ein Happy Meal für Erwachsene anzubieten - inklusive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...