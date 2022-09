Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Holger Lüth, Chief Financial Officer, scheidet mit Wirkung zum 01.10.2022 aus dem Vorstand der Domicil Real Estate AG aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Besetzungsprozess für eine Nachfolge läuft bereits. Interimsweise übernimmt Gründer und Vorstandsvorsitzender Khaled Kaissar die Aufgaben des CFOs. "Herr Lüth hat unseren Finance-Bereich professionalisiert und uns auf die Anforderungen des Kapitalmarkts vorbereitet. Mit ihm haben wir drei erfolgreiche Kapitalerhöhungen und den größten Ankauf der Unternehmensgeschichte durchgeführt. Wir danken ihm für sein großes Engagement und seinen erfolgreichen Einsatz bei der Weiterentwicklung unseres Unternehmens", sagt Khaled Kaissar, Vorstandsvorsitzender der Domicil Real Estate AG. "Wir bleiben ihm auch zukünftig gern verbunden und wünschen ihm alles Gute." ...

