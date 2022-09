Berlin (www.anleihencheck.de) - Bereits drei Mal in Folge hat die FED den Leitzins in den USA um insgesamt 300 Basispunkte erhöht, um der steigenden Inflation Einhalt zu gebieten, so Sascha Sadowski, Marktexperte vom Online-Broker LYNX.Diese liege jedoch weiter bei einem Vielfachen des Zielwerts von zwei Prozent. Wirtschaftsexperten würden nun befürchten, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsen noch stärker anheben könnte, als bislang prognostiziert worden sei, wie nun eine Umfrage von Reuters ergeben habe. Mehr als 70 Prozent der Befragten würden von einem weiteren Zinsschritt in Höhe von 75 Basispunkten ausgehen, gefolgt von einer weiteren Erhöhung um 50 Basispunkte im Dezember. Auch bei Wells Fargo gehe man davon aus, dass die nächsten Zinsschritte deutlich über den bisherigen 75 Basispunkten liegen könnten. Sie hätten zuvor eine Erhöhung um weitere 100 Basispunkte bis Anfang nächsten Jahres prognostiziert, würden nun aber erwarten, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) die Zinsen um etwa 175 Basispunkte anheben werde. ...

