Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so die Experten von DWS.Die globalen Industriewerte hätten im August den Gesamtmarkt übertroffen. Insgesamt bleibe das Umfeld für die Aktienmärkte unruhig. Nach der kräftigen Erholung im Juli hätten die Märkte abrupt gedreht, nachdem der FED-Vorsitzende Powell seine aggressive Haltung bestätigt habe, die Zinsen anzuheben und sie zur Inflationsbekämpfung länger hochzuhalten. In Europa habe die aggressive Rhetorik der EZB-Vertreter ebenfalls weiter zugenommen. Diese Aussichten hätten sich in steigenden Zinssätzen widergespiegelt, was sich negativ auf die Aktienbewertungen ausgewirkt habe und die Befürchtung einer deutlichen Konjunkturabschwächung geschürt habe. ...

