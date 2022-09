SGT German Private Equity (SGF) hat in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, dass sie beabsichtigt, bis zu 3,5 Mio. Aktien oder bis zu 7% der ausstehenden Aktien zurückzukaufen. SGF wird - im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots - EUR 2,00 pro Aktie zahlen, was einem Gesamtbetrag von EUR 7 Mio. entspricht. Während der Umfang des Aktienrückkaufs bereits früher bekannt gegeben wurde, war der Angebotspreis von EUR 2,00 oder ein Aufschlag von 17% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs eine positive Überraschung. Die Analysten von AlsterResearch sehen die Nachricht im Einklang mit der positiven Berichterstattung des Unternehmens in den letzten Monaten. Wenig überraschend sei die SGF-Aktie der Top-Performer im Scale-Segment mit einer Rendite von 38% in den letzten 6 Monaten, so ein Ranking auf boersengefluester.de. AlsterResearch stuft die Aktie daher erneut auf KAUFEN ein, das Kursziel beträgt unverändert EUR 4,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/research/SGT%20German%20Private%20Equity





