Die Formkrise des Sportartikelriesen Nike ist größer als von der Wall Street befürchtet: Der Quartalsgewinn des US-Konzerns verfehlte die Analystenerwartung. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren. Von Sven Parplies Nike ist noch immer in den Turbulenzen der Pandemie gefangen. Viele Waren kommen durch Kapazitätsengpässen in der Schiff- und Luftfahrt verspätet in den Läden an und können dann nur noch mit Rabatten verkauft werden. ...

