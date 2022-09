EQS-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Compleo richtet Produktion neu aus

Deutsche Produktion wird bis Ende 2022 zentralisiert | Effizienzvorteile durch Skalierung und Standardisierung angestrebt | Weiterführung der Ladetechnologien und des Softwaregeschäftes gesichert

Dortmund, 30. September 2022 - Compleo Charging Solutions AG (Compleo) gibt die Konzentration der deutschen Produktion an einem einzigen Standort in Dortmund bekannt. In diesem Zuge werden die beiden Standorte in Paderborn und Schlangen bis Ende 2022 geschlossen. Die an den beiden Standorten bestehenden Kundenverträge werden künftig über den Hauptsitz in Dortmund fortgeführt. Das ehemalige wallbe Software-Backend sowie die bisherigen Serviceleistungen bleiben weiterhin für Kunden bestehen. Darüber hinaus wird bis zum Jahresende die aktuelle Dortmunder Produktionsstätte für AC-Ladesäulen in den Hauptstandort überführt.

"Mit der Zusammenführung der deutschen Produktion für AC- und DC-Ladelösungen von bislang drei Betriebsstätten an künftig nur einem einzigen Standort in Dortmund werden wir uns operativ deutlich effizienter und wettbewerbsfähiger aufstellen", so Jens Stolze, Chief Operations Officer der Compleo Gruppe. "Uns ist bewusst, dass die beabsichtigte Schließung der beiden Standorte in Paderborn und Schlangen zum Jahresende einen tiefen Einschnitt für die rund 85 betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstellt. Nach intensiver Prüfung aller Optionen ist dieser Schritt jedoch alternativlos, da für beide Standorte langfristig kein kostendeckender Betrieb realisiert werden kann und somit für die Compleo Gruppe wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind."

Neben der Schließung der beiden Betriebsstätten in Ostwestfalen wird darüber hinaus die bisherige Dortmunder Produktionsstätte für AC-Ladesäulen zum Jahreswechsel vollständig in den mit 5.100 m² fast doppelt so großen Hauptproduktionsstandort integriert werden. Durch die Zentralisierung der deutschen Produktion an künftig nur noch einem einzigen Standort können deutliche Effizienz- und Kostenvorteile durch erhöhte Skalierung und Standardisierung realisiert werden. Hiermit einher geht zudem die Zusammenführung von Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie Services an einem einzigen Verwaltungsstandort in Dortmund, wodurch weitere Synergien zu erwarten sind. Nach erfolgreich abgeschlossener Neuausrichtung werden ab 2023 sämtliche Produktions- und Administrationstätigkeiten künftig von nur noch zwei anstatt fünf Standorten in Deutschland ausgeführt.

Über Compleo:

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo waren die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com



Pressekontakt Compleo

Ralf Maushake

Leiter Communications & Public Affairs

E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 865



IR-Kontakt Compleo

Sebastian Grabert, CFA

VP Capital Markets & Corporate Finance

E-Mail: ir@compleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874











