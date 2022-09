Der schwache Gesamtmarkt und eine Abstufung durch die Analysten von Bank of America haben die Apple-Aktie am Donnerstag tief ins Minus gedrückt. Zum Handelsschluss an der Wall Street stand ein Verlust von 4,9 Prozent an der Kurstafel. Milliarden an Börsenwert wurden dadurch vernichtet, doch Apple bleibt trotzdem die Nummer 1.Wegen der schieren Größe - Apple ist der wertvollste börsennotierte Konzerne der Welt - bedeutet der Kursverlust auch massive Einbußen bei der Market Cap. Nach Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...