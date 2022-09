EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Halbjahresergebnis

Advanced Blockchain AG veröffentlicht Halbjahreszahlen



30.09.2022 / 14:08 CET/CEST

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) veröffentlicht die aktuellen Halbjahreszahlen sowie einen Zwischenlagebericht. Insgesamt verbucht die Gruppe nach ungeprüften Zahlen einen Halbjahresfehlbetrag von -537 TEUR.



"Der Jahresfehlbetrag wurde durch die kurzzeitig hohen Kosten in einer Phase, in der wir stark skaliert haben, verursacht. Dieses Problem ist jetzt behoben, denn jede unserer Inkubationen hat eine festgelegte Kostenobergrenze, welche strikt eingehalten wird. Das gesamte Team arbeitet mit Hochdruck am Erfolg verschiedener Projekte und wir sind zuversichtlich, dass wir durch erfolgreiche Spin Outs ein solides Jahresendergebnis liefern werden", so Simon Telian CEO der Advanced Blockchain AG.



Die laufenden Kosten wurden stark zurückgefahren. Der aktuelle Fokus liegt auf dem Validator-Node-Geschäft, um planbare Einkommensströme bei geringen administrativen Kosten auszubauen. Auch die Grant-Programme des internen Investmentarms AB.Capital werden fortgeführt.



Für das Gesamtjahr 2022 strebt die Gesellschaft an, ein positives Ergebnis (EBITDA) in der Gruppe zu erzielen, mindestens sollte das Niveau des Halbjahresergebnisses erreicht werden. Die Entwicklung der Blockchain Industrie sowie das allgemeine Marktumfeld werden jedoch maßgeblich den Unternehmenserfolg beeinflussen.



Der Halbjahresabschluss ist auf der Advanced Blockchain Website in der Investor Relations Rubrik verlinkt: https://www.advancedblockchain.com/investor-relations.





Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale, Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie und verfügt über ein umfassendes Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 widmen, um in diversen Ökosystemen der Branche Innovationen zu entwickeln.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

