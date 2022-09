Shell wird bis zum Jahr 2025 an mehr als 100 Filialen der Supermarktkette Tesco in Ungarn Ladestationen für Elektroautos installieren. Geplant ist eine Mischung aus AC-Ladern mit 22 kW und DC-Ladern mit 50 kW Leistung. In der ersten Phase der Partnerschaft werden bestehende, bereits von Tesco installierte Ladepunkte Teil des Netzwerks Shell Recharge, wie der Mineralölkonzern mitteilt. Anschließend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...