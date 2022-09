EQS-Ad-hoc: elexxion AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

30.09.2022 / 14:53 CET/CEST

elexxion AG informiert über Beschluss einer Kapitalerhöhung Singen, 30. September 2022 - Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte elexxion AG (WKN A0KFKH) hat mit Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 30.09.2022 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 9.896.123 um einen Betrag von EUR 800.000 auf insgesamt EUR 10.696.123 gegen Bareinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden 800.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß §7 der Satzung der elexxion vom 10. November 2017 i.V. mit § 203 Absatz 1 und 2 AktG und § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ausschließlich Shanghai Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. zugelassen. Mit der Shanghai Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. konnten unmittelbar im Vorfeld dieses Beschlusses des Vorstands zur Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital verbindliche Vereinbarungen über die Übernahme der neu auszugebenden Aktien getroffen werden, so dass die Durchführung der Kapitalerhöhung der elexxion AG gesichert ist. Dieser aktuelle Beschluss über eine Kapitalerhöhung untermauert das Vertrauen des Investors in die neuen Strategien des elexxion-Vorstands. 30.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

